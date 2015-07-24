

Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Kilis'in karşısındaki IŞİD hedeflerini vurdu. Operasyona dün şehit düşen astsubayın Yalçın Nane'nin adı verilirken, operasyonun Suriye hava sahasına girilmeden gerçekleştirildiği ve 2 karargah ile 1 toplama merkezinin vurulduğu öğrenildi. Bombardımanda 35 IŞİD militanının öldürüldüğü bilgisi alındı.







Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar, Kilis'in Seve Köyü karşında bulunan Suriye'nin Bab Bölgesi'ndeki Havar Köyündeki IŞİD hedeflerini bombaladı. İlk alınan bilgilere göre, IŞİD'e ait 3 hedef, iki karargah ile bir toplanma merkezi vuruldu. F-16'ların bombardımanında, sabaha karşı toplanma merkezine gelen IŞİD militanlarından 35'inin öldüğü bilgisi alındı.







IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonunun kararı Ankara'da dün gece Başbakan Davutoğlu başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde alındı.







Türk savaş uçaklarının operasyonda Suriye hava sahasına geçmediği bildirildi. Hava operasyonunda koalisyon uçakları yer almadı.







Hava operasyonuna dün sınırdaki çatışmada şehit olan astsubay Şehit Yalçın'ın adı verildi.İlk öğrenilen bilgilere göre Türk askerinin bir kara operasyonu düzenlemesi beklenmiyor.