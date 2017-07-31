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Türk Dövüşçü Volkan Özdemir, Rakibini 42 Saniyede Perişan Etti

TÜRK DÖVÜŞÇÜ VOLKAN ÖZDEMİR, RAKİBİNİ 42 SANİYEDE PERİŞAN ETTİ

Türk dövüşçü Volkan Özdemir, rakibi Jimi Manuwa'yı 42 saniyede yere yıktı, ardından gülerek saat işareti yaptı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Türk Dövüşçü Volkan Özdemir, Rakibini 42 Saniyede Perişan Etti(9/10)5

Merakla beklenen UFC 214'te yer alacak dövüşçülerden biri de Türk asıllı Volkan Özdemir'di. Volkan, rakibini attığı yumruklarla 42 saniyede devirdi.

Tartı işleminde 93 kilo çıkan Volkan Özdemir'in rakibi Jimi Manuwa'ydı.

VOLKAN SERİYE BAŞLADI

Daha dövüşün hemen başında birbirine üstünlük sağlamaya çalışan dövüşçüler, tellerde birbirini tartarken, Volkan kimsenin beklemediği bir atak yaptı. Yumruklarından biriyle rakibinin çenesini yakalayan Volkan, Jimi'nin sarsıldığını gördü ve harika bir yumruk kombinasyonuyla rakibini yere serdi.​

42 SANİYEDE İŞİNİ BİTİRDİ

Tam 42 saniye süren dövüşü Volkan rekor bir sürede bitirirken maçın sonunda saat işareti yaparak, mücadelenin ne kadar kısa sürdüğünü ima etti. İsviçre adına dövüşen Özdemir, ilk maçına Şubat ayında çıkmış ve Ovince Saint Preux'le karşılaşmıştı. Türk dövüşçü rakibini hakem kararıyla 2-1 mağlup etmişti.

27 yaşındaki Volkan Özdemir daha önce çıktığı 15 maçta sadece 1 kez kaybederken 10 kez nakavtla kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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