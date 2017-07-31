TÜRK DÖVÜŞÇÜ VOLKAN ÖZDEMİR, RAKİBİNİ 42 SANİYEDE PERİŞAN ETTİ
Türk dövüşçü Volkan Özdemir, rakibi Jimi Manuwa'yı 42 saniyede yere yıktı, ardından gülerek saat işareti yaptı.
Merakla beklenen UFC 214'te yer alacak dövüşçülerden biri de Türk asıllı Volkan Özdemir'di. Volkan, rakibini attığı yumruklarla 42 saniyede devirdi.
Tartı işleminde 93 kilo çıkan Volkan Özdemir'in rakibi Jimi Manuwa'ydı.
VOLKAN SERİYE BAŞLADI
Daha dövüşün hemen başında birbirine üstünlük sağlamaya çalışan dövüşçüler, tellerde birbirini tartarken, Volkan kimsenin beklemediği bir atak yaptı. Yumruklarından biriyle rakibinin çenesini yakalayan Volkan, Jimi'nin sarsıldığını gördü ve harika bir yumruk kombinasyonuyla rakibini yere serdi.
42 SANİYEDE İŞİNİ BİTİRDİ
Tam 42 saniye süren dövüşü Volkan rekor bir sürede bitirirken maçın sonunda saat işareti yaparak, mücadelenin ne kadar kısa sürdüğünü ima etti. İsviçre adına dövüşen Özdemir, ilk maçına Şubat ayında çıkmış ve Ovince Saint Preux'le karşılaşmıştı. Türk dövüşçü rakibini hakem kararıyla 2-1 mağlup etmişti.
27 yaşındaki Volkan Özdemir daha önce çıktığı 15 maçta sadece 1 kez kaybederken 10 kez nakavtla kazandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
- Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
- Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
Bu Haberle İlgili Yorumlar