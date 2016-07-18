

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) darbe girişimini kınayıp Türkiye'nin seçilmiş hükümetine saygı çağrısı yapan açıklamasını engelleyen Mısır'a tepki gösterdi.







Konu hakkındaki soruya yanıt veren Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:







“Türkiye'deki darbe girişimine karşı tutum alan ve demokratik yollarla seçilmiş Hükümetimize destek beyan eden bir açıklamanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yayımlanmasına Mısır'ın engel olduğu öğrenilmiştir.







Mısır'ın, Güvenlik Konseyi'nde gündeme gelen metindeki hükümetimiz için kullanılan ‘demokratik seçimle işbaşına gelmiş' ibaresine karşı çıkması özellikle manidardır.







Darbeyle iktidara gelmiş olanların, demokratik seçimlerle göreve gelmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize yönelik darbe girişimine karşı tutum almaktan kaçınmaları doğaldır.”







Reuters ve AFP'ye isim vermeme koşuluyla konuşan diplomatlar, Mısır'ın “Türkiye'de demokratik yollarla seçilmiş hükümete saygı duyma” çağrısına karşı çıktığını söylemişti.







15 üyeli BMGK'nın bu tarz açıklamalar yayımlaması için oybirliği gerekiyor.







Mısır'ın demokratik seçimlerle başa gelmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 2013'te askeri darbeyle devirdikten sonra ülkenin başına geçen General Abdulfettah Sisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerini toplamıştı.







Mısır'ın kanlı darbesi







Mısır'da Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle uzaklaştırılması sonrası Kahire'deki Rabia Meydanı'nda yedi saatte 700'e yakın darbe karşıtı öldürülmüştü.







İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır güvenlik güçlerinin 2013 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında, darbe karşıtı gösterilerin dağıtılması sırasında yaklaşık bin 150 göstericiyi "planlı bir şekilde" öldürdüğünü açıklamıştı. HRW'nun açıkladığı rapora göre, Mısır güvenlik güçleri göstericilere karşı "modern tarihte işlenen en büyük katliamlardan birini" gerçekleştirdi.







İnsan Hakları İzleme Örgütü, Abdülfettah Sisi'nin yaptığı askeri darbeden bu yana Mısır'da tutuklanan kişilerin sayısını 40 bin olarak tahmin ediyor. Bunların arasında bulunan devrik cumhurbaşkanı Mursi hâlâ tutuklu.