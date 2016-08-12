

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti, Bangladeş'teki Türkiye Büyükelçiliği'nde çalışan ve darbe girişimine karıştığından şüphelenilen bir diplomatın Rusya'ya kaçtığını yazdı.



Ajansın İngiliz Daily Star gazetesine dayandırarak verdiği habere göre, adı verilmeyen diplomat, Türkiye tarafından Ankara'ya çağrılan üç isim arasında yer alıyordu. Rusya'ya kaçan diplomatın ailesini de yanına aldığı bildirildi.



Habere göre Bangladeş Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ankara'nın üç diplomatın diplomatik pasaportlarını iptal ettiğini açıkladı.