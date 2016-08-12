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türk diplomat rusya'ya kaçtı

TÜRK DİPLOMAT RUSYA'YA KAÇTI

Rus basını: Bangladeşteki bir Türk diplomat Rusyaya kaçtı

Tarih : 12 Ağustos 2016, 11:57
Puan Ver : Türk Diplomat Rusya'ya Kaçtı(0/10)


 Rus resmi haber ajansı Ria Novosti, Bangladeş'teki Türkiye Büyükelçiliği'nde çalışan ve darbe girişimine karıştığından şüphelenilen bir diplomatın Rusya'ya kaçtığını yazdı.



Ajansın İngiliz Daily Star gazetesine dayandırarak verdiği habere göre, adı verilmeyen diplomat, Türkiye tarafından Ankara'ya çağrılan üç isim arasında yer alıyordu. Rusya'ya kaçan diplomatın ailesini de yanına aldığı bildirildi.



Habere göre Bangladeş Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ankara'nın üç diplomatın diplomatik pasaportlarını iptal ettiğini açıkladı.








Etiketler: Türk  Diplomat  Rusya  Ya  Kaçtı    haber

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