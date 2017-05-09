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türk devinden mısır hamlesi

TÜRK DEVİNDEN MISIR HAMLESİ

Şişecam bağlı ortaklığı Paşabahçe'nin Mısır'da kurulu Pearl for Glass Manufacturing'in aktiflerini devralmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:32
Puan Ver : Türk Devinden Mısır Hamlesi(7/10)7


Şişecam bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam Sanayi'nin Mısır'da kurulu Pearl for Glass Manufacturing şirketinin aktiflerini devralmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.



Şişecam'dan KAP'a yapılan açıklamada, Pearl for Glass Manufacturing'in aktiflerini devralmasına ilişkin "Malvarlığı Devir Sözleşmesi"nin müzakere ve imza edilmesinin Paşabahçe yönetim kuruluna tavsiye edilmesine karar verildiği belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Türk  Devinden  Mısır  Hamlesi    haber

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