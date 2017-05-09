TÜRK DEVİNDEN MISIR HAMLESİ
Şişecam bağlı ortaklığı Paşabahçe'nin Mısır'da kurulu Pearl for Glass Manufacturing'in aktiflerini devralmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.
Şişecam bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam Sanayi'nin Mısır'da kurulu Pearl for Glass Manufacturing şirketinin aktiflerini devralmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.
Şişecam'dan KAP'a yapılan açıklamada, Pearl for Glass Manufacturing'in aktiflerini devralmasına ilişkin "Malvarlığı Devir Sözleşmesi"nin müzakere ve imza edilmesinin Paşabahçe yönetim kuruluna tavsiye edilmesine karar verildiği belirtildi.
kaynak:hürriyet
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