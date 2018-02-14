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Türk devi, hisselerini ABD'lilere sattı

TÜRK DEVİ, HİSSELERİNİ ABD'LİLERE SATTI

Amerikan Arrowstreet Capital, Limited Partnership şirketi, 263 milyon dolarlık KARDEMİR hissesi aldı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Türk Devi, Hisselerini Abd'lilere Sattı(6/10)2

Amerikan Arrowstreet Capital, Limited Partnership şirketi, Türkiye'nin ilk ağır demir çelik sanayi olan ve hisseleri borsada yüzde 100 halka açık olan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'nin işlem gören A-B ve D hisselerinden 263 milyon dolarlık alım yaptı.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a ABD'nin Boston eyaletine bağlı Arrowstreet Capital, Limited Partnership adına Brian Neumann adından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2018 tarihinde Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ. D grubu paylarından 3.17 TL'den 3 milyon 437 bin 345 adet, 2.97 TL'den 63 bin 674 adet B grubu payı ile yine 2.97 TL'den 98 bin 886 adet A gurubundan alım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir" denildi.

HİSSELERİN DEĞERİ 263,1 MİLYON DOLAR

Açıklamada ayrıca, Amerikalı firma yapılan bu işlemler sonucunda KARDEMİR AŞ. sermayedeki paylarının ise yüzde 10 sınırını aştığını kaydetti.

Alınan hisselerin toplam tutarı ise 263 milyon 142 bin 611 dolar olduğu da kaydedildi.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yabancı yatırımcılar net 101.4 milyon dolarlık Kardemir (D) hissesi alımı yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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