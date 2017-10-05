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Türk boksörün maçı öncesi ortalık karıştı

TÜRK BOKSÖRÜN MAÇI ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Türk boksör Avni Yıldırım'ın İngiliz rakibiyle yapacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gerginlik çıktı. Türk antrenör, rakibin çalıştırıcısıyla kavganın eşiğine geldi.

Tarih : 05 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Türk Boksörün Maçı Öncesi Ortalık Karıştı(7/10)3

Türk boksör Avni Yıldırım cumartesi günü İngiliz Chris Eubank ile yapacağı maç öncesinde olay çıktı. World Boxing Super Series (WBSS) maçı öncesinde sinirler gerildi.

Avni Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, karşı takımın bir antrenörüne sinirlenerek küfürlerle onun üzerine yürüdü. Araya insanlar girerek olası bir kavgayı önleseler de Öner'in siniri yatışmadı ve Yıldırım ile birlikte toplantıyı terk etti.

AÇIKLAMA GELDİ: BENİ PROVOKE ETTİLER

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Öner, antrenörün kendisini ırkçı sözleriyle provoke ettiğini belirtti: "İnsanların bana, ülkemize ve halkımıza saygısızlık etmelerine dayanamıyorum. Bunun Chris Eubank ile ilgisi yok. O iyi bir adam ve iyi bir mücadele gösterecek. Beni ırkçı sözleriyle provoke eden bu diğer salaktı."

İki boksör sakinliğini korurken çevredeki insanlar Öner'i yatıştırmak için seferber oldu. İngiliz boksörün ekibi güvenlik nedeniyle başka bir otele götürüldü. Eubank cephesi Stuttgart'taki yoğun Türk nüfusu sebebiyle tedirginlik yaşıyor.

Öner'in saldırgan hareketleri İngiliz Daily Mail'den dünyaca ünlü birçok popüler internet sitesinin manşetlerini süsledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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