TÜRK BOKSÖRÜN MAÇI HEZİMETLE BİTTİ
Milli gururumuz Avni Yıldırım 17. profesyonel maçında İngiliz boksör Chris Eubank Jr'a maçın 3. raundunda yenilerek Muhammed Ali Kupası'nda çeyrek finalde elendi.
SÜPER ORTA SIKLET UNVANINI KAZANMA ŞANSINI KAYBETTİ
Dünya boks serilerinde, Muhammed Ali Kupası kapsamında Britanyalı Chris Eubank Jr. ile çeyrek finalde karşılaşan Avni Yıldırım, rakibine yenilerek IBO Süper Orta Sıklet unvanını kazanma şansını kaybetti.
"TEKRAR GERİ GELECEĞİM"
Avni Yıldırım: Elimizden geleni yaptık. Buraya gelen seyircilere çok teşekkürler. Vardır bir hayır diyelim. Tekrar geri geleceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
50 MİLYON DOLAR ÖDÜLLÜ TURNUVA
Geçtiğimiz yıl vefat eden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin anısına düzenlenen kupada toplam 50 milyon dolar ödül dağıtılacak. Yarı ağır sıklet için 30, süper orta sıklet için ise 20 milyon dolarlık ödül bütçesi ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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