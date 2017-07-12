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Türk Boksör Tunahan Keser, 19 Gündür Bulunamıyor

TÜRK BOKSÖR TUNAHAN KESER, 19 GÜNDÜR BULUNAMIYOR

Almanya'da yaşayan Türk boksör Tunahan Keser'den 23 Haziran'da kaybolduktan sonra bir daha haber alınamadı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 14:10
Puan Ver : Türk Boksör Tunahan Keser, 19 Gündür Bulunamıyor(10/10)6

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 22 yaşındaki Boksör Tunahan Keser'den 23 Haziran gününden beri haber alınamıyor. Hamburg'da yaşanan bir dizi olayın ardından kaybolduğu anlaşılan Tunahan Keser'i ailesinin ve polisin bulma çabaları şu ana kadar sonuçsuz kaldı.

23 HAZİRAN'DA MAÇA ÇIKACAKTI

Genç boksör, 23 Haziran'da Hamburg'da bir ringe çıkacaktı. Ancak bir gece önce antrenörü Khoren G. kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Bunun üzerine maç önce başka bir tarihe ertelendi, daha sonra iptal edildi. Aynı gün, Kollau Caddesi'ndeki iş yerinden akşam saatlerinde çıkan Tunahan Keser de hiçbir iz bırakmadan kayboldu.

POLİS İNCELEMEDE BİR ŞEY BULAMADI

Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre, Keser'in en son görüldüğü yer de Kollau caddesi oldu. Tunahan Keser'in Kollau Caddesi'nde bulunan otomobilinde polisin yaptığı incelemede de bir ize rastlanmadı. Aile, yetenekli boksör Tunahan Keser'in kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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