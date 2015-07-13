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TÜRK BİLİM ADAMINDAN DÜNYAYI SARSACAK BULUŞ


TÜRK BİLİM ADAMINDAN DÜNYAYI SARSACAK BULUŞ
Tarih : 13 Temmuz 2015, 10:50
Puan Ver : Türk Bilim Adamından Dünyayı Sarsacak Buluş(8/10)6


Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Şahin başkanlığındaki ekip tarafından, benzinli ve dizel araçlarda doğrudan kullanılabilecek formda bor ve hidrojen içeren sıvı yakıt geliştirildi.

 

Alevi yeşil renkteki "green gas" adındaki sıvı yakıt, karbon emisyonlarını azalttığından çevreye duyarlı özelliğiyle dikkati çekiyor. Sıvı yakıtın her depoda benzine ya da dizele doğrudan katkı olarak karıştırılarak ya da ek bir yakıt tankıyla kullanımı öngörülüyor. Yakıtın, uzun menzilli roketlerde de kullanımı hedefleniyor.





Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Şahin, yaptığı açıklamada, üniversite ile özel sektör işbirliğinde, yapısında hidrojen ve bor bulundurabilen yeni bir yakıt sentezlediklerini bildirdi.

 








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