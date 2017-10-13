Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Sırbistan ziyaretinin ardından ülkeye Türk şirketlerinin yatırımları ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Taypa'nın tekstilde yapacağı 35 milyon euroluk yatırımın ardından şimdi de Beko ülkede bir fabrika kurmak için görüşmeler yaptığını duyurdu.

"KONU ŞU AN MASADA"

Sırp N1 televizyonuna konuşan Beko Genel Müdürü Arel Atakol, Sırbistan'da bir fabrika açma niyetlerinin olduğunu söyledi. Atakol, konunun masada olduğunu ve görüşüldüğünü belirtti.

Halen 18 fabrika ile faaliyet gösterdiklerini belirten Atakol, 19'uncu fabrika için de Hindistan ile kontrat imzaladıklarını söyledi. Atakol, yakın zamanda bölgede lider üretici olacaklarını da sözlerine ekledi.

Beko olarak Sırbistan'daki yatırım ortamının kendilerini tatmin ettiğini ancak Avrupa standartlarına uyum gibi bazı problemler olduğunu ifade eden Atakol, "Yatırımcılar her zaman istikrarlı pazar arar. Sırbistan da giderek daha istikrarlı hale geliyor" ifadelerini kullandı.

OPET, SIRP KNEZ PETROL'Ü SATIN ALMAK İSTİYOR

Sırbistan son dönemde Türk yatırımcılar açısından gözde bir ülke haline geldi. Tay grup şirketlerinden Taypa ülkede 35 milyon euroluk bir tekstil yatırımı için imza atarken, Opet ülkenin en büyük ikinci akaryakıt şirketi Knez Petrol'ü satın almak için masada.

TÜRK YATIRIMCILAR SIRBİSTAN İLE İLGİLİ

Nisan ayında Türkiye'de iki fabrikası bulunan ve tamamen ihracata çalışan Birleşik Tekstil, Sırbistan'ın Lazarevaç bölgesinde ilk etapta 300 kişinin çalışacağı bir fabrika kuracağını duyurdu.

Türkiye'den Sırbistan'a yatırıma giden ilk tekstil firması Jeanci Tekstil olmuştu. Önce Leskovac şehrinde arkasından da Krupanj'da bir fabrika açan şirket şimdiye kadar 10 milyon eurodan fazla yatırım yaptı. Jeanci'nin sağladığı istihdam ise bin kişiyi aştı. Jeanci'nin arkasından Aster Tekstil ve Tibet Moda da Sırbistan'da yatırım kervanına katılan firmalar olmuştu.

Bunların yanında Kolin ve Epik İnşaat, Yüksel İnşaat, Simit Sarayı, LC Waikiki, Tudors ve Ormo Group gibi Türk firmalarının da ülkede önemli yatırımları bulunuyor.

2015 yılının Mart ayında da Halk Bank, Sırbistan'da faaliyet gösteren Çaçanska Bankası'nın yüzde 76'lık hissesini satın alarak, Sırbistan piyasasına giren ilk Türk bankası olmuştu. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada