TÜRK BASKETBOLU, AVRUPA'DA 6. KUPASINA KAVUŞUYOR
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ arasında yarın oynanacak rövanş maçında istediği skoru elde edecek takım, Türkiye'ye basketboldaki 6. Avrupa kupasını kazandıracak.
Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2 kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ arasında yarın oynanacak rövanş maçında istediği skoru elde edecek takım, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 6. Avrupa kupasını kazandıracak.
Türkiye'den daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2 kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan FIBA Avrupa Kupası'nda bu sezon mücadele eden Türk takımları Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ, Galatasaray ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, gösterdikleri başarılı performanslarla yarı finale yükseldi.
kaynak:sabah
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