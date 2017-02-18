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türk bankasından yurtdışı atağı!

TÜRK BANKASINDAN YURTDIŞI ATAĞI!

Yeni iştirakleri Ziraat GYO ile yurtdışı ağını genişletmeyi hedeflediklerini kaydeden Aydın, Gürcistan'da yurtdışı şube yoluyla sürdürdükleri bankacılık faaliyetlerini iştirak bankasına dönüştürme girişimlerinin de sonuçlanmak üzere olduğunu söyledi

Tarih : 18 Şubat 2017, 11:16
Puan Ver : Türk Bankasından Yurtdışı Atağı!(6/10)3


Geçtiğimiz yıl net dönem kârını 2015'e göre yüzde 27.4 artırarak 6 milyar 576 milyon TL'ye yükselten Ziraat Bankası, yurtdışı ağını genişletiyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Bahreyn'de yeni bir şube, Gürcistan'da iki şubemize ek olarak bir şube daha açtık. Gürcistan'da yurtdışı şube yoluyla sürdürdüğümüz bankacılık faaliyetlerimizi, iştirak bankaya dönüştürerek sürdürmek yolundaki girişimlerimizi sonuçlandırmak üzereyiz.



Yeni kurulan iştirakimiz Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Ziraat Finans Grubu olarak hem yurtdışındaki şube ve iştirak yapılanmamız hem de yurtiçindeki iştiraklerimizle bir finansal holding anlayışıyla, müşterilerimize yurtiçinde ve yurtdışında her türlü finansal hizmeti sunmak ana hedefimiz” dedi. Ziraat Bankası'nın 2016 sonuçlarını değerlendiren Aydın, yürütülen değişim projesinin katkısıyla son 5 yılda aktif toplamlarını 2 katına çıkardıklarını belirtti. Aydın “Bir Ziraat Bankası kadar daha büyüdük. Büyümeyi, kredilerimizi sektörden hızlı artırarak gerçekleştirdik. Kredilerimiz son 5 yılda 2 kattan fazla arttı, bilançodaki payı yüzde 44'ten yüzde 65'e çıktı” diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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