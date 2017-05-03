Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

türk bankaları için negatif görünümü koruyoruz

TÜRK BANKALARI İÇİN NEGATİF GÖRÜNÜMÜ KORUYORUZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankaları için negatif görünümü koruduğunu açıkladı.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 11:28
Puan Ver : Türk Bankaları İçin Negatif Görünümü Koruyoruz(5/10)3


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan açıklamada, görünümün kuruluşun gelecek 12-18 ayda Türk bankacılık sisteminin kredibilitesini ortaya koyduğu bildirildi.



Türk bankalarının finansal açıdan 2016 ve 2017 yılının başında dayanıklı olmasına rağmen, iç siyasi ve jeopolitik gerilimler, potansiyel kur değer kaybı ve yatırımcı güveninde zayıflama gibi faktörlerin birleşimini bekledikleri aktarılan açıklamada, "Aktif kalitesi şimdiye kadar takipteki kredi satışları ve düzenleyici toleransın da yardımıyla dirençli olarak ispatlanmış olsa da 2016 yılı sonunda yüzde 3,2 olan sorunlu kredilerin önümüzdeki 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Türk  Bankaları  İçin  Negatif  Görünümü  Koruyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER