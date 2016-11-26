

1998 yılından beri Avrupa Ayakkabı Sanayicileri Konfederasyonu'na üye olan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, AB'nin Türkiye ile müzakereleri dondurma kararının ardından üyelikten ayrıldı.







Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerini dondurma kararı Türk iş dünyasında tepki ile karşılandı. Avrupa Ayakkabı Sanayicileri Konfederasyonu'na (CEC) üye olan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), AB'nin Türkiye ile müzakereleri dondurma kararının ardından konfederasyon üyeliğinden ayrıldı.







Yaşanan gelişmeleri değerlendiren TASD Başkanı Süleyman Gürsoy, "Yaklaşık 20 yıllık CEC üyeliğimizde derneğimiz AB Parlamentosu nezdinde yapılan girişimlerde her zaman söz sahibi oldu. İhracatımızın önemli bir kısmı Avrupa ülkelerine de olsa, ülkemize yapılan haksızlık karşısında kayıtsız kalamayız. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Türk ayakkabı sektörü dünyada hak ettiği noktalara ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AB, üyelik müzakerelerini dondurarak Türkiye gibi üretken ve verimli bir ülkeyi kaybetmiş olur" dedi.











kaynak:haberler