TÜRK ATLET RAMİL GULİYEV, ELMAS LİGİ'NDE BİRİNCİ OLDU
İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Diamond League'in (Elmas Ligi) Birmingham ayağında 200 metrede piste çıkan Dünya Şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, 20.17'lik derecesiyle bir kez daha zirvede yer aldı.
DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI
Ramil, Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası 200 metre final yarışında da 20.09'lik dereceyle altın madalya kazanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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