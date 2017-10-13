Türk askerlerinin dün gece giriş yaptığı İdlib'in Atme kasabasına sızmaya çalışan PKK/PYD mensuplarıyla, ÖSO arasında çatışma çıktı. Silah sesleri Reyhanlı'dan da duyuldu.

Türk askerlerinin 8 Ekim'de başladığı gözlem faaliyetlerinden sonra yaklaşık 200 özel kuvvetler askeriyle giriş yaptığı İdlib'in Atme kasabasında çatışma yaşandı. Afrin'den bölgeye sızmaya çalışan PKK/PYD'li teröristlerle, ÖSO askerleri arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışma sesleri Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinden duyuldu.

KASABAYA SIZMAYA ÇALIŞTILAR

İki taraftan da ağır silahlarla sıkılan izli mermiler de kameralara yansıdı.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Mahallesi'ne sınır komşusu olan Suriye'nin Atme kasabasındaki sıcak çatışma uzun süre devam etti.

BÖLGEDE BİR KARAKOLUMUZ BULUNUYOR

PKK/PYD'li teröristlerin sızmaya çalıştığı Atme kasabasının karşısındaki Oğulpınar'da bir Sınır Karakolu da bulunuyor. Çatışmaların karakoldan da izlendiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada