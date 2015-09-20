

Türkiye-Suriye sınırında IŞİD'le bağlantılı kaçakçılarla çıkan çatışmada Sefer Taş adlı askerin kaçırılmasını organize edenler arasında yer alan IŞİD mensubu bir Türk şüpheli Kilis'te yakalandı. Şüpheli MİT, Jandarma ve Emniyet'ten oluşan bir özel ekip tarafından sorguya alındı. Sınır olaylarının başlamasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birliklerin sınır hattında birçok kaçakçı grubuna yönelik operasyonlar yapması sonrasında kaçakçıların TSK'ya karşı IŞİD'den destek alarak karşı saldırıları gerçekleştirmeye başladıkları ortaya çıkmıştı.







ŞÜPHELİ TÜRK UYRUKLU







Bu kapsamda, 1 Eylül'de IŞİD bağlantılı kaçakçılar ile Kilis Merkez'e bağlı Yavuzlu köyü sınırındaki Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'na bağlı devriye görevi yapan askerler arasında çatışma yaşanmıştı. Çatışmada devriye görevi yapan askeri timdeki er Yusuf Beylam şehit olurken, Sefer Taş isimli askerin önce kaybolduğu, ancak daha sonra IŞİD tarafından çatışma bölgesinden kaçırıldığı anlaşılmıştı. Aradan geçen sürede er Taş'ın yurda getirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ederken Cuma günü Kilis'in Elbeyli ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi.







Suriye'den gizlice ve yasa dışı biçimde Türkiye'ye girmeye çalışan bir şüpheli bölgede görev yapan sivil istihbarat görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde silah ve mühimmat bulunmadığı belirtilen şüphelinin IŞİD içinde görev aldığı ve er Taş'ın kaçırılmasını organize edenler arasında bulunduğu öğrenildi. Türk uyruklu şüpheli olayla ilgili çalışma yürüten MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından oluşturulan bir özel ekip tarafından sorguya alındı.