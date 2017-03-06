TÜRK ASKERİNE HAVAN TOPUYLA SALDIRDILAR!
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Mümbiç'ten havanlı saldırı düzenlemesi sonucu 4 Türk askeri yaralandı.
Saldırı sonrası YPG mevzileri ateş destek vasıtalarıyla imha edildi.
kaynak:hürriyet
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