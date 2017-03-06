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TÜRK ASKERİNE HAVAN TOPUYLA SALDIRDILAR!


TÜRK ASKERİNE HAVAN TOPUYLA SALDIRDILAR!
Tarih : 06 Mart 2017, 15:43
Puan Ver : Türk Askerine Havan Topuyla Saldırdılar!(8/10)6


Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Mümbiç'ten havanlı saldırı düzenlemesi sonucu 4 Türk askeri yaralandı.



Saldırı sonrası YPG mevzileri ateş destek vasıtalarıyla imha edildi.



 



kaynak:hürriyet






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