

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 120'nci gününde, bir muhalif ile dört askerin yaralandığı açıkladı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 48 hedefin imha edildiği, harekât neticesinde ilk tespitlere göre 15 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.







TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.







kaynak:milliyet