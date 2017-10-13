Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
Ruhani'den Trump'ın Restine Rest: Tereddüt Etmeden Karşılık Veririz
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
Melih Gökçek'ten Veda Gibi Konuşma: Ankara Daha Güzellerine Layık
Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs Stadı'nın Yenileneceğini Söyledi
Mehmet Ali Şahin İkinci Kez Evlendi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
Irak'ta Peşmergeler İle Türkmen Haşdi Birlikleri Arasında Çatışma Çıktı
Facebook, Yemek Siparişi Almaya Başlıyacak
Pyd'li Karı - Koca 2 Aylık Takip Sonucu Yakayı Ele Verdi
Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
Pkk'nın Yeni Planı Ortaya Çıktı: Türkiye'nin Güneyinde Terör Koridoru Kuracaklarmış
Babel Sadece 2.5 Dakika Dayanabildi
Beşiktaş 8 Haftada 5 Kırmızı Kart Görerek Geçen Sezonu Geride Bıraktı
Son 2 Yılın Şampiyonu Beşiktaş, 8 Maçta 14 Puan Toplayarak Bilic Dönemine Döndü
Yıllar Sonra İlk Temas! Suriyeli Pilot, Esad Rejimine Bağlı Yetkililere Teslim Edildi
Ab, Trump'ın İran Açıklamalarını Ciddiye Almadı: O Kadar Güçlü Değilsin
Irak Merkezi Hükümeti Gün Ve Saat Verip Ikyb'ye Taleplerini İletti
Gül'ün Onuruna Verilen Yemekte Tam 50 Koyun Kesildi

TÜRK ASKERİ, SURİYE'DE BU SÖZLERLE KARŞILANDI: FATİH'İN TORUNLARI ÜLKENİZE HOŞGELDİNİZ


Türk Askeri, Suriye'de Bu Sözlerle Karşılandı: Fatih'in Torunları Ülkenize Hoşgeldiniz
Tarih : 13 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Türk Askeri, Suriye'de Bu Sözlerle Karşılandı: Fatih'in Torunları Ülkenize Hoşgeldiniz(10/10)6

Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki halk, ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına cuma namazı sonrası sevgi ve destek gösterisi düzenledi.

Halep'in batı kısmında, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Daret İzze ilçesinde halk cuma namazının ardından bir araya gelerek, Türk askerlerinin İdlib intikalini destekledi.

"FATİHİN TORUNLARI ÜLKENİZE HOŞ GELDİNİZ"

Ellerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları ve "Daret İzze'ye hoş geldiniz", "Fatihin torunları ülkenize hoş geldiniz", "Suriye halkını koruduğunuz için teşekkür ederiz", "Memleketinize hoş geldiniz" şeklinde Türkçe ve Arapça yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Merhaba Türk kardeşlerimiz, kahrolsun PKK", "Türk kardeşlerimiz hoş geldiniz" sloganları attı.

İDLİB AFRİN HATTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki (çatışmasızlık bölgesi) ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başladığı görev, ilk etapta İdlib-Afrin hattında gerçekleşiyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden hareket ederek dün gece sınırın Suriye tarafına geçen TSK unsurları, halihazırda İdlib'in kuzeyinde bulunuyor. TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin'in yakınlarında bir noktada konuşlandı.

10'DAN FAZLA GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULACAK

Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek. İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanacak.

Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak. TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, ÖSO ile koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Askeri  Suriye  De  Bu  Sözlerle  Karşılandı  Fatih  İn  Torunları  Ülkenize  
Hoşgeldiniz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER