Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki halk, ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına cuma namazı sonrası sevgi ve destek gösterisi düzenledi.

Halep'in batı kısmında, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Daret İzze ilçesinde halk cuma namazının ardından bir araya gelerek, Türk askerlerinin İdlib intikalini destekledi.

"FATİHİN TORUNLARI ÜLKENİZE HOŞ GELDİNİZ"

Ellerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları ve "Daret İzze'ye hoş geldiniz", "Fatihin torunları ülkenize hoş geldiniz", "Suriye halkını koruduğunuz için teşekkür ederiz", "Memleketinize hoş geldiniz" şeklinde Türkçe ve Arapça yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Merhaba Türk kardeşlerimiz, kahrolsun PKK", "Türk kardeşlerimiz hoş geldiniz" sloganları attı.

İDLİB AFRİN HATTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki (çatışmasızlık bölgesi) ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başladığı görev, ilk etapta İdlib-Afrin hattında gerçekleşiyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden hareket ederek dün gece sınırın Suriye tarafına geçen TSK unsurları, halihazırda İdlib'in kuzeyinde bulunuyor. TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin'in yakınlarında bir noktada konuşlandı.

10'DAN FAZLA GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULACAK

Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek. İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanacak.

Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak. TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, ÖSO ile koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor.

Kaynak: haberinburada