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türk askeri musul'da

TÜRK ASKERİ MUSUL'DA

Musul'dan bir son dakika haberi geldi. Akşam saatlerinde 150 Türk askeri Musul'a giriş yaptı. Musul'un Başika bölgesinde bir bölük Türk askerin konuşlandırıldığı belirtildi.

Tarih : 05 Aralık 2015, 10:02
Puan Ver : Türk Askeri Musul'da(5/10)2


Peşmergenin eğitimi amacıyla 2,5 yıldır Musul'da bulunan Türk  birliğinde yapılacak görev değişimi için 150 asker, 20 civarında tank eşliğinde  Başika bölgesine gönderildi

 

Peşmergenin eğitimi için 2,5 yıldır Musul yakınlarında  bulunan askeri birlik değiştirildi.

 

AA muhabirinin bölgedeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre,  2,5 yıldır peşmergenin eğitimi için Musul yakınlarında bulunan Türk birliğinin  değiştirilmesi için Başika bölgesine 150 civarında asker karayoluyla gönderildi.

 

Birliklerin değişimi dolayısıyla 20-25 tank da bölgeye intikal etti.








Etiketler: Türk  Askeri  Musul  Da    haber

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