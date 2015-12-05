Musul'dan bir son dakika haberi geldi. Akşam saatlerinde 150 Türk askeri Musul'a giriş yaptı. Musul'un Başika bölgesinde bir bölük Türk askerin konuşlandırıldığı belirtildi.



Peşmergenin eğitimi amacıyla 2,5 yıldır Musul'da bulunan Türk birliğinde yapılacak görev değişimi için 150 asker, 20 civarında tank eşliğinde Başika bölgesine gönderildi







Peşmergenin eğitimi için 2,5 yıldır Musul yakınlarında bulunan askeri birlik değiştirildi.







AA muhabirinin bölgedeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 2,5 yıldır peşmergenin eğitimi için Musul yakınlarında bulunan Türk birliğinin değiştirilmesi için Başika bölgesine 150 civarında asker karayoluyla gönderildi.







Birliklerin değişimi dolayısıyla 20-25 tank da bölgeye intikal etti.