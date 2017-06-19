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türk askeri katar'da

TÜRK ASKERİ KATAR'DA

Türkiye'nin Katar'daki askeri üssüne ilk grup Türk askeri ulaştı. Pazar günü başkent Doha'ya ulaşan askerlerin Tarık bin Zayid askeri üssünde Katar ile birlikte asker tatbikat gerçekleştireceği açıklandı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 13:12
Puan Ver : Türk Askeri Katar'da(8/10)9


Katar Savunma Bakanlığı, birinci grup Türk askerinin başkent Doha'ya ulaştığını açıkladı. İlk gelen grubun Katar'da gerçekleştirilecek olan askeri tatbikata katılacağı belirtildi.



Aljazeera'de yer alan habere göre, bakanlık, gelen ilk grup askerle birlikte Pazar günü Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk askeri eğitimlerin başladığını duyurdu. Uzun zamandan beri planlanan tatbikatın iki ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve silahlı gruplarla mücadele çabalarını artırmayı amaçladığı ifade edildi.



 



kaynak:yenişafak








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