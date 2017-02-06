TÜRK ASKERİ IŞİD'DEN ALINAN KÖYDE
Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'nda dün çok önemli bir adım atıldı
Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'nda dün çok önemli bir adım atıldı. El Bab'ın hemen doğusunda yer alan Bizaa köyü terör örgütü IŞİD'den geri alındı.
Reuters haber ajansı, köyden ilk fotoğrafları dünyaya geçti. Fotoğraflarda Türk tankının üstündeki askerler ve bir zırhlı araç yer alıyor.
Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Bizaa'dan güneye veya batıya doğru ilerleyebilir. Bu hamlelerle El Bab'daki IŞİD teröristleri tamamen kuşatılmış olacak.
Terör örgütünün rehin aldığı köylüler ise Bizaa'nın alınmasıyla güvenli bölgelere göç ediyor. Bazı köylülerin yaya olarak yola düştüğü, bazılarının ise motosikletlerle kaçtığı görülüyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar