

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'nda dün çok önemli bir adım atıldı. El Bab'ın hemen doğusunda yer alan Bizaa köyü terör örgütü IŞİD'den geri alındı.







Reuters haber ajansı, köyden ilk fotoğrafları dünyaya geçti. Fotoğraflarda Türk tankının üstündeki askerler ve bir zırhlı araç yer alıyor.







Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Bizaa'dan güneye veya batıya doğru ilerleyebilir. Bu hamlelerle El Bab'daki IŞİD teröristleri tamamen kuşatılmış olacak.







Terör örgütünün rehin aldığı köylüler ise Bizaa'nın alınmasıyla güvenli bölgelere göç ediyor. Bazı köylülerin yaya olarak yola düştüğü, bazılarının ise motosikletlerle kaçtığı görülüyor.







kaynak:milliyet