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Türk Askeri İdlib'e Doğru Yola Çıktı, Silah Arkadaşları Böyle Uğurladı!

TÜRK ASKERİ İDLİB'E DOĞRU YOLA ÇIKTI, SİLAH ARKADAŞLARI BÖYLE UĞURLADI!

Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi ve ardından çatışmasızlık bölgesine dair görev paylaşımı yapılmasının ardından İdlib'e asker sevkiyatı başladı. Askerlerin uğurlama görüntüleri Twitter'dan paylaşıldı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Türk Askeri İdlib'e Doğru Yola Çıktı, Silah Arkadaşları Böyle Uğurladı!(8/10)4

TSK'nın Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat devam ederken, bugün sınır bölgesine TIR'lar ile çok sayıda tank ve askeri araç sevk edildi.

KAYSERİ KOMANDO TUGAYI İDLİB'E ASKER GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi ve ardından çatışmasızlık bölgesine dair görev paylaşımı yapılmasının ardından Kayseri 1. Komando Tugayı İdlib'e asker gönderdi.

GÖRÜNTÜLER TWITTER'DAN PAYLAŞILDI

1.Komando Tugayı'ndaki asker uğurlama görüntüleri sabah 06.00 saatlerinde 'Kayseri Komando'dan İdlib'e intikal' notu ile Twitter'dan paylaşıldı.

BATI İLLERİNDEN DE ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI YAPILDI

Öte yandan Batı illerinden gelen, çok sayıda tank ile askeri araçları taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy, TEM'in Düzce kesimindeki tesiste mola verdikten sonra Bolu Dağı'nı takiben Ankara yönüne doğru yola devam etti. Bolu Dağı Tüneli'nden polis araçlarının eskortluğunda geçiş yapan konvoyun güzergehanında geniş güvenlik önlemi alındı. TIR'lar üzerindeki tanklardan bazılarının üzerinin branda ile kapalı, bazılarının açık olduğu da görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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