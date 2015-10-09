

Türk askerinin Ermenistan'a gideceği, Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama ile ortaya çıktı.







Genelkurmay Başkanlığı, Türk askerinin Ermenistan'a Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (AKKA) kapsamında gideceğini duyurdu.











Duyuruda yer alan bilgiye göre Türk Denetim Timi, Ermenistan'da üç gün kalacak. Genelkurmay'ın duyurusu şöyle: “Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (AKKA) kapsamında, Türkiye liderliğinde 11-14 Ekim 2015 tarihleri arasında Ermenistan'da AKKA Denetimi icra edilecektir. Türk Denetim Timi tarafından icra edilecek denetim esnasında, Türk denetimcilerin yanı sıra Slovakya'dan bir misafir denetimci de hazır bulunacaktır. AKKA Denetim Timimiz, denetim ve görev sonu çalışmalarının tamamlanmasından sonra 14 Ekim 2015 günü yurda dönecektir.”