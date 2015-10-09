O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TÜRK ASKERİ ERMENİSTAN'A GİDİYOR


TÜRK ASKERİ ERMENİSTAN'A GİDİYOR
Tarih : 09 Ekim 2015, 13:00
Puan Ver : Türk Askeri Ermenistan'a Gidiyor(0/10)


Türk askerinin Ermenistan'a gideceği, Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama ile ortaya çıktı.



Genelkurmay Başkanlığı, Türk askerinin Ermenistan'a Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (AKKA) kapsamında gideceğini duyurdu.





Duyuruda yer alan bilgiye göre Türk Denetim Timi, Ermenistan'da üç gün kalacak. Genelkurmay'ın duyurusu şöyle: “Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (AKKA) kapsamında, Türkiye liderliğinde 11-14 Ekim 2015 tarihleri arasında Ermenistan'da AKKA Denetimi icra edilecektir. Türk Denetim Timi tarafından icra edilecek denetim esnasında, Türk denetimcilerin yanı sıra Slovakya'dan bir misafir denetimci de hazır bulunacaktır. AKKA Denetim Timimiz, denetim ve görev sonu çalışmalarının tamamlanmasından sonra 14 Ekim 2015 günü yurda dönecektir.”








Etiketler: Türk  Askeri  Ermenistan  A  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER