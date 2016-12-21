

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarındaki 4 asker şehit oldu, biri ağır 15 asker yaralandı.







El Bab'daki çatışmalar merkezdeki teröristlerin barınma, silah ve cephane deposu haline getirdiği şehir hastanesi civarında sürüyor. Söz konusu hastanenin bulunduğu bölge DEAŞ tarafından yoğun korunan ve El Bab'a hakim bir tepenin yamacında yer alırken, yoğun çatışmalar devam ediyor. Tepenin alınmasının El Bab merkezinin de ele geçirilmesi anlamına geleceği belirtiliyor.







EN AZ 45 TERÖRİST ETKİSİZ



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamındaki çatışmalar El Bab'da yoğunlaştı. Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bölgeye düzenlenen hava harekatının ardından Fırtına obüsleri ve topçu birlikleri, teröristlere ait hedefleri vurmayı sürdürdü.







Gün içindeki top ve diğer ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan ağır silah monteli 8 pikap imha edildi. Savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta da 47 barınma alanı vuruldu, ilk belirlemelere göre 45'ten fazla terörist etkisiz hale getirildi.







Teröristlerin telsiz konuşmalarından büyük panik içinde oldukları, çok sayıda yaralı DEAŞ mensubunun bulundukları alanlardan tahliye edilmeyi bekledikleri belirlendi.







"HASTANEYE SALDIRI" İDDİASI



Öte yandan askeri kaynaklar, "DEAŞ üyesi teröristlerin TSK'nın bölgedeki sahra hastanesine yönelik saldırı düzenlendiği" iddialarını yalanladı. Yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Bab'da sahra hastanesinin bulunmadığını açıkladı.







FIRAT KALKANI'NDA 25 ŞEHİT



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında rejim güçlerinin hava ve DEAŞ militanlarının roket, havan ve bomba yüklü araçla yaptığı saldırılarda bugüne kadar 21 asker şehit oldu. Bugün çıkan çatışmada 4 askerin daha yaşamını yitirmesiyle harekatta bugüne kadar şehit olan asker sayısı 25'e yükseldi.







kaynak:habertürk