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türk askeri başika'ya saldıran 17 ışid'liyi öldürdü

TÜRK ASKERİ BAŞİKA'YA SALDIRAN 17 IŞİD'LİYİ ÖLDÜRDÜ

Irak'ın kuzeyinde bulunan ve Türk askerinin peşmergeye eğitim verdiği Başika Kampı'na yönelik IŞİD saldırı düzenledi. Başika Kampı'na yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 17 IŞİD'li öldürüldü. Türk askerlerinden şehit ya da yaralı olmadı.

Tarih : 08 Ocak 2016, 11:09
Puan Ver : Türk Askeri Başika'ya Saldıran 17 Işid'liyi Öldürdü(5.3/10)8


Terör örgütü IŞİD'in Başika kampına yönelik saldırı girişimi püskürtüldü.



Irak'ın kuzeyinde bulunan ve Türk askerinin peşmergeye eğitim verdiği Başika Kampı'na yönelik IŞİD saldırı düzenledi.  Başika Kampı'na yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 17 IŞİD'li öldürüldü.  



22.30-23.00 SAATLERİNDE...

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, 22.30-23.00 saatlerinde  Başika kampına terör örgütü IŞİD üyelerince saldırı düzenlendi.

 

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 17  terörist etkisiz hale getirildi.








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