TÜRK ASKERİ BAŞİKA'YA SALDIRAN 17 IŞİD'LİYİ ÖLDÜRDÜ
Irak'ın kuzeyinde bulunan ve Türk askerinin peşmergeye eğitim verdiği Başika Kampı'na yönelik IŞİD saldırı düzenledi. Başika Kampı'na yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 17 IŞİD'li öldürüldü. Türk askerlerinden şehit ya da yaralı olmadı.
Terör örgütü IŞİD'in Başika kampına yönelik saldırı girişimi püskürtüldü.
Irak'ın kuzeyinde bulunan ve Türk askerinin peşmergeye eğitim verdiği Başika Kampı'na yönelik IŞİD saldırı düzenledi. Başika Kampı'na yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 17 IŞİD'li öldürüldü.
22.30-23.00 SAATLERİNDE...
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, 22.30-23.00 saatlerinde Başika kampına terör örgütü IŞİD üyelerince saldırı düzenlendi.
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar