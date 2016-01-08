Irak'ın kuzeyinde bulunan ve Türk askerinin peşmergeye eğitim verdiği Başika Kampı'na yönelik IŞİD saldırı düzenledi. Başika Kampı'na yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 17 IŞİD'li öldürüldü. Türk askerlerinden şehit ya da yaralı olmadı.