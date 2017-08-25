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TÜRK ASILLI MURAT YAKIN'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU


Türk asıllı Murat Yakın'ın yeni takımı belli oldu
Tarih : 25 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Türk Asıllı Murat Yakın'ın Yeni Takımı Belli Oldu(5/10)1

İsviçre 1. Futbol Ligi ekiplerinden Grasshopper, Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ı takımın başına getirdi.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 42 yaşındaki Murat Yakın ile yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandığı ve teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

BASEL'LE AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNALİ VAR

Yakın, daha önce görev aldığı İsviçre'nin Basel takımında 2012-13 ile 2013-14 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı. İsviçre temsilcisi, Avrupa Ligi'nde ise 2012-13 sezonunda yarı final, 2013-14 sezonunda çeyrek finale kalmıştı.

Türk asıllı teknik direktör, Basel'den ayrıldıktan sonra Rusya'nın Spartak Moskova takımını da çalıştırmıştı.

Grasshopper, 10 takımlı İsviçre Süper Ligi'nde 5. haftanın ardından 4 puanla 9. sırada bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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