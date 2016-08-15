Macaristan Türk kültürüyle ilgili önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Türk asıllı 27 milletten temsilcinin katıldığı kurultayda, Türk kültürü yaşatılıyor.



Macaristan Türk kültürüyle ilgili önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Türk asıllı 27 milletten temsilcinin katıldığı kurultayda, Türk kültürü yaşatılıyor. 27 Türk asıllı milletin temsilcisi, Macaristan'da düzenlenen kurultayda bir araya geldi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'nın katkılarıyla, Macar-Turan Vakfı tarafından düzenlenen "Hun ve Türk kökenli Milletlerin Soylar Toplantısı", Türk kökenli milletlerin kültür festivali olarak biliniyor.