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Türk Antrenörün Çalıştırdığı Japonya Voleybol Takımı Asya Şampiyonu Oldu

TÜRK ANTRENÖRÜN ÇALIŞTIRDIĞI JAPONYA VOLEYBOL TAKIMI ASYA ŞAMPİYONU OLDU

Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Ferhat Akbaş'ın antrenörlüğünü yaptığı Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı, Asya şampiyonu oldu.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Türk Antrenörün Çalıştırdığı Japonya Voleybol Takımı Asya Şampiyonu Oldu(8/10)4

Asya Voleybol Konfederasyonu (AVC) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın antrenörlüğünü yaptığı Japonya finalde Tayland'ı, 26-28, 20-25, 25-16, 25-16 ve 15-7'lik setlerle 3-2 mağlup ederek Asya şampiyonu oldu.

4. ALTIN MADALYA GELDi

Filipinler'in başkenti Manila ve Laguna kenti ev sahipliğinde 9-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada alınan bu başarının ardından Japonya, Asya Şampiyonası tarihindeki dördüncü altın madalyasını kazanmış oldu.

FİNALDE RAKİP TAYLAND OLDU

Manila'da oynanan müsabakalarda mücadele eden ve ilk turda Çin ve Avustralya ile B Grubu'nda yer alan Japonya; grup müsabakalarını 3-0 kazanarak ikinci tura yükseldi. İkinci turda F Grubu'nda Çin'i 3-0, Tayvan'ı 3-0 ve Tayland'ı 3-1 mağlup ederek play-off mücadelelerine çıktı. Play-off'larda Vietnam'ı 3-0 yenerek yarı finalde Çin'le karşılaşan Japonya, Çin'i bir kez daha 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde altın madalyayı Japonya kazanırken, Tayland da gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarı finalin kaybedenleri arasındaki maçta da Çin'i 3-0'la geçen Güney Kore bronz madalya kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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