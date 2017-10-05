TÜRK AKIMI'NIN İLK MÜŞTERİSİ MACARİSTAN OLDU
Karadeniz'den geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde, ÇED raporunun onaylanmasının ardından ilk talep Macaristan'dan geldi.
Türk Akım Boru Hattı deniz kesimine ilişkin ÇED raporu Türk makamlarınca onaylandı. Rossiya 24'e konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin 2019 yılı itibariyle Türk Akımı'nın ikinci kolu üzerinden Rus gazı satın almayı planladığını ifade etti.
"BALKANLARA DA GAZ GÖTÜRMELİ"
Szijjarto, "Türk Akımı'nın iki boru hattı olmasıyla kesinlikle ilgileniyoruz. Hatlardan biri Türkiye'nin iç tüketimine hizmet edebilir. İkinci boru hattı da Avrupa'nın orta kısımlarına ve Balkanlar'ın batısına gaz götürmeli" dedi.
ALT YAPILAR DEĞİŞTİRİLECEK
Macaristan ile Gazprom, Türk Akımı için 2019 yılına kadar ülkedeki alt yapı sistemlerinin tamamen geliştirmesini öngören anlaşma imzaladı.
İLK ROTA
Rusya'nın Anapa kenti yakınlarından başlayarak 900 kilometre deniz altından ilerleyecek Türk Akımı boru hattı, Karadeniz'i geçerek Kırklareli Kıyıköy'de karaya ulaşacak. Rusya'dan Türkiye'ye yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz sevk edilecek hattın Aralık 2019'da faaliyete geçmesi öngörülüyor. Açık deniz boru hattı sistemi, Karadeniz'den ilerleyecek paralel iki hattan oluşuyor. Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında denizaltına inip, İstanbul'a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy'de Türkiye kıyısına çıkacak. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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