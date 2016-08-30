TÜRK AKIMI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME! TÜRKİYE'YE GELİYOR
Rus enerji şirketi Gazprom'un Üst Yöneticisi (CEO) Aleksey Miller'ın, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini görüşmek üzere yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'a değerlendirmelerde bulunan Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Miller başkanlığındaki Gazprom heyetinin çarşamba günü Türkiye'de temaslarda bulunacağını ifade etti.
Medvedev, öncelikle Türk Akımı projesiyle ilgili görüşmelerde bulunulacağını kaydederek, enerjiye dair diğer konuların da ziyarette ele alınacağını belirtti.
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