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TÜRK AKIMI'NDA İNŞAAT ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLIYOR


TÜRK AKIMI'NDA İNŞAAT ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLIYOR
Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:42
Puan Ver : Türk Akımı'nda İnşaat Önümüzdeki Günlerde Başlıyor(10/10)11


Karadeniz'in altından geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak Türk Akımı doğalgaz boru hattında inşaat kısa sürede başlıyor.



Kremlin'den yapılan açıklamada, Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller'ın, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi.



Miller'ın, Türk Akımı boru hattı projesinin inşaatı için çalışmaların tamamlandığını, önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türk Akımı'nın deniz kısmı için inşaata başlanabileceğini söylediği bildirildi.



ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA PUTİN TALİMAT VERDİ



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede Türk Akımı konusunu ele aldığını dile getiren Putin buna cevaben, "Türk partnerlerimizin buna etkili destek sağlayacağından eminim. Çalışmaya başlamak gerek. Başlayın" dedi.



İSTANBUL'DA OFİS KURULMUŞTU



Türk Akımı projesi kapsamında iki hattın da inşa edilmesi için Gazprom ile İsviçreli Allseas şirketi arasında geçen aylarda iki ayrı anlaşma imzalanmıştı. Gazprom'dan bir süre önce yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinde Türkiye ile etkin bir koordinasyon sağlanması için "South Stream Transport" şirketinin İstanbul'da ofis açtığı duyurulmuştu.



 



kaynak:sabah








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