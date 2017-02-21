Türk Akımı'nda Flaş Gelişme!
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türk akımı'nda flaş gelişme!

TÜRK AKIMI'NDA FLAŞ GELİŞME!

Gazprom ile İsviçreli Allseas şirketi arasında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ikinci hattın inşa edilmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi.

Tarih : 21 Şubat 2017, 11:05
Puan Ver : Türk Akımı'nda Flaş Gelişme!(7/10)4


Rus enerji şirketi Gazprom ile İsviçreli Allseas  şirketi arasında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ikinci hattın inşa edilmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi.



Gazprom'dan yapılan açıklamada, Türk Akımı'nın deniz kısmında inşa edilmesi planlanan ikinci hat için Allseas şirketiyle yapılan anlaşma, ilk hattın inşasına yönelik anlaşmanın öngördüğü opsiyon kapsamında imzalandı.



900 KİLOMETRE DÖŞENECEK



Allseas şirketinin anlaşma doğrultusunda Karadeniz'de toplam 900 kilometre boru hattı döşeyeceği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Türk  Akımı  Nda  Flaş  Gelişme    haber

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