

Miller'in Gazprom'un resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk partnerlerle operatif ve yapıcı bir işbirliği söz konusu. Türk Akımı projesiyle ilgili çalışmalar harika bir tempoyla ilerliyor. Projenin gerçekleştirilmesi için gereken önemli bir izin daha alındı" ifadelerini kullanıldı.







Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Türk kara sularında araştırma yapmak için diplomatik kanallar vasıtasıyla Türkiye'den iznin alındığını duyurdu.







Gazprom'dan yapılan açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi kapsamında inşa edilmesi planlanan iki hat için Türk kara sularında gereken araştırmalara olanak sağlayan iznin, diplomatik kanallar vasıtasıyla Türkiye'den alındığı belirtildi.