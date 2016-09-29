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türk akımı için türk karasularında araştırma izni alındı

TÜRK AKIMI İÇİN TÜRK KARASULARINDA ARAŞTIRMA İZNİ ALINDI

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı projesinin iki kolu için Türk karasularında etüt çalışmaları yapmak amacıyla gerekli iznin alındığını açıkladı

Tarih : 29 Eylül 2016, 16:30
Puan Ver : Türk Akımı İçin Türk Karasularında Araştırma İzni Alındı(0/10)


Miller'in Gazprom'un resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk partnerlerle operatif ve yapıcı bir işbirliği söz konusu. Türk Akımı projesiyle ilgili çalışmalar harika bir tempoyla ilerliyor. Projenin gerçekleştirilmesi için gereken önemli bir izin daha alındı" ifadelerini kullanıldı.



Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Türk kara sularında araştırma yapmak için diplomatik kanallar vasıtasıyla Türkiye'den iznin alındığını duyurdu.



Gazprom'dan yapılan açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi kapsamında inşa edilmesi planlanan iki hat için Türk kara sularında gereken araştırmalara olanak sağlayan iznin, diplomatik kanallar vasıtasıyla Türkiye'den alındığı belirtildi.








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