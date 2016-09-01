TÜRK AKIMI İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞME
Türkiye ve Rusya, Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesi için gerekli izin süreçlerinin en kısa sürede tamamlanması ve tahkim sürecinde gerekli adımların en kısa sürede atılması konusunda mutabık kaldı.
GEREKLİ İZİN SÜREÇLERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, Rus enerji şirketi Gazprom'un Üst Yöneticisi (CEO) Aleksey Miller ve beraberindeki heyeti kabul ettiği kaydedildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, Türk Akımı projesinin yanı sıra Türkiye'nin Rusya ile arasındaki kontrattan kaynaklanan hakları çerçevesinde başlattığı tahkim süreci ve bölgesel enerji işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.
Görüşmelerde, Türkiye ve Rusya, Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesi için gerekli izin süreçlerinin en kısa sürede tamamlanması konusunda mutabık kaldı.
Tahkim süreci kapsamında Türkiye'nin kontrattan kaynaklı haklarının temini ve sürece neden olan sorunun çözülmesi için gerekli adımların en kısa sürede atılması konusunda da karşılıklı kararlılık belirtildi. Görüşmede ayrıca, bölgesel enerji işbirliği konularında da karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.
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