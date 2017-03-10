Türk Adaleti Fetö Sanıklarından Hesap Soruyor
Dolar/Tl Abd Verisi İle 3.74'ün Altını Gördü
Ankara'da Yarın Bu Yollara Dikkat!
Sabah Saatlerinde Kalp Krizi Riski Daha Fazla!
Erdoğan Ve Putin Görüşüyor
Güney Kore'de Sokaklar Karıştı! 2 Ölü
Fetö Elebaşı Gülen'den 'orgeneral Akar' Talimatı
'jelibon'a Yaptıkları Savunma Şaşırttı!
Doğalgaz Abonelerine O Parayı İade Edecek
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Culpepper İle Yollar Ayrıldı
Musul'da İki Mahalle Daha Deaş'tan Kurtarıldı
Acun Ilıcalı'dan Büyük Sürpriz!
Kilis'teki Fetö/Pdy Operasyonu
Sivas'ta 5 Ton 355 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Toplam Kredi Stoku 1,9 Trilyon Lirayı Aştı
Beşiktaş'ta Hedef Belirlendi: Final Hayal Değil
Her 10 Kişiden 1'i Risk Altında
Nepal'de Otobüs Kazası: 26 Ölü
Cesur Ve Güzel Dizisinde Şok Eden Sahne

türk adaleti fetö sanıklarından hesap soruyor

TÜRK ADALETİ FETÖ SANIKLARINDAN HESAP SORUYOR

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına yönelik yurt genelinde yürütülen mücadele kapsamında açılan 3 bin 300'ü aşkın davada, sanıklar hakim karşısına çıkarılıyor.

Tarih : 10 Mart 2017, 17:32
Puan Ver : Türk Adaleti Fetö Sanıklarından Hesap Soruyor(10/10)10


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği, 250 vatandaşın şehit edildiği hain darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar sonucu, hain darbe planıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve seçilmiş hükümetine karşı harekete geçen örgüt mensupları ile örgüte destek sağlayanlar hakkında iddianameler hazırlandı.



Darbeci askerler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından Ankara, İstanbul, Muğla, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Kırklareli, Denizli, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Isparta, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Antalya, Batman, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'taki mahkemelerde 78 dava açıldı. Bu 23 ilde açılan davalarda, büyük çoğunluğu meslekten ihraç edilen askerler olmak üzere bin 426'sı tutuklu 2 bin 914 sanık bulunuyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türk  Adaleti  Fetö  Sanıklarından  Hesap  Soruyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER