TÜRK ADALETİ FETÖ SANIKLARINDAN HESAP SORUYOR
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına yönelik yurt genelinde yürütülen mücadele kapsamında açılan 3 bin 300'ü aşkın davada, sanıklar hakim karşısına çıkarılıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği, 250 vatandaşın şehit edildiği hain darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar sonucu, hain darbe planıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve seçilmiş hükümetine karşı harekete geçen örgüt mensupları ile örgüte destek sağlayanlar hakkında iddianameler hazırlandı.
Darbeci askerler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından Ankara, İstanbul, Muğla, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Kırklareli, Denizli, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Isparta, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Antalya, Batman, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'taki mahkemelerde 78 dava açıldı. Bu 23 ilde açılan davalarda, büyük çoğunluğu meslekten ihraç edilen askerler olmak üzere bin 426'sı tutuklu 2 bin 914 sanık bulunuyor.
kaynak:sabah
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