

Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer alan turizmde kötü gidiş devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verileri haziran ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 40.86 düştüğünü gösteriyor. Ülkeye gelen turist sayısı geçen yıl haziranda 4 milyon 123 bin 109 iken, bu yıl 2 milyon 438 bin 293'e geriledi.



Bu rakamlar da1994'ten bu yana açıklanan veri tarihinin en büyük düşüşü olarak kayda geçti. Rusya krizi, ülkede patlayan bombalar, IŞİD tehlikesi, PKK terörü ve yurtdışında Türkiye'ye yönelik oluşturulan olumsuz algı yönetimi sebebiyle, gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandığını ifade eden sektör temsilcileri, gözlerini 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapacağı görüşmeye çevirmiş durumda. Görüşmenin olumlu geçmesini bekleyen turizm sektörü temsilcileri, Rus turist sayısında da ağustos ayından itibaren bir yükseliş görmeyi umut ediyor. Ancak asıl sıçramanın 2017 yılı itibariyle yaşanacağına dikkat çekiliyor. 2017'yi kaybetmemek için tanıtım faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yapan sektör temsilcileri, Türkiye'nin bu zor günleri de atlatacak güçte olduğunu belirtiyor.