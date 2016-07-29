O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

turizmde tarihi düşüş

TURİZMDE TARİHİ DÜŞÜŞ

Türk turizmi 2016'da dış pazarda umduğunu bulamıyor. Açıklanan turizm istatistiklerine göre haziranda ülkeye giriş yapan turist sayısı yüzde 40.86 azaldı.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 09:27
Puan Ver : Turizmde Tarihi Düşüş(8/10)9


Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer alan turizmde kötü gidiş devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verileri haziran ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 40.86 düştüğünü gösteriyor. Ülkeye gelen turist sayısı geçen yıl haziranda 4 milyon 123 bin 109 iken, bu yıl 2 milyon 438 bin 293'e geriledi.



Bu rakamlar da1994'ten bu yana açıklanan veri tarihinin en büyük düşüşü olarak kayda geçti. Rusya krizi, ülkede patlayan bombalar, IŞİD tehlikesi, PKK terörü ve yurtdışında Türkiye'ye yönelik oluşturulan olumsuz algı yönetimi sebebiyle, gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandığını ifade eden sektör temsilcileri, gözlerini 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapacağı görüşmeye çevirmiş durumda. Görüşmenin olumlu geçmesini bekleyen turizm sektörü temsilcileri, Rus turist sayısında da ağustos ayından itibaren bir yükseliş görmeyi umut ediyor. Ancak asıl sıçramanın 2017 yılı itibariyle yaşanacağına dikkat çekiliyor. 2017'yi kaybetmemek için tanıtım faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yapan sektör temsilcileri, Türkiye'nin bu zor günleri de atlatacak güçte olduğunu belirtiyor.








Etiketler: Turizmde  Tarihi  Düşüş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER