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Turizmde ‘Mir Kart' Dönemi
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turizmde ‘mir kart' dönemi

TURİZMDE ‘MİR KART' DÖNEMİ

Uçak krizinin ardından düşen Rus turist sayısının yeniden artması için de iki ülke mutabakata vardı. Bu çerçevede, Mir kartların kullanılacağı belirtildi.

Tarih : 11 Mart 2017, 11:51
Puan Ver : Turizmde ‘Mir Kart' Dönemi(8/10)8


Mir kartın Türkiye'de kullanımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) çalışma yapıyor. Rusya'da Visa ve Mastercard'a alternatif olarak geliştirilen Mir'in, Ruslar tarafından yoğun olarak kullandığı belirtilirken, kartın Türkiye'de kullanıma girmesiyle birlikte Rus turist sayısının yüzde 50 artacağı kaydedildi.

Atlasglobal BDT Ülkeleri Satış ve Pazarlama Başkanı Orhan Sancar, "Ruslar kredi kartında Visa ve Mastercard'ın hegemonyasını kaldırmak için yoğun bir şekilde Mir kartın kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Orada kişilerin gelirine göre Mir kartla kredi oluşturuluyor.

 



 



kaynak:ahaber








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