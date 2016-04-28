O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

turizmde 10 yılın en sert düşüşü!

TURİZMDE 10 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ!

2016 turizm sektörü için zor başladı.

Tarih : 28 Nisan 2016, 17:10
Puan Ver : Turizmde 10 Yılın En Sert Düşüşü!(6/10)6


2016 turizm sektörü için zor başladı. Rusya ile uçak krizi, terör saldırıları ile turist sayısı Mart'ta 10 yılın en düşük seviyesine indi. Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 59 azaldı. Güvenlik endişeleri de Avrupalı turisti etkiledi. Asıl etkinin ise sezon açılışı ile birlikte Nisan ve sonraki aylarda görüleceği belirtiliyor. Turizm istihdam ve sağladığı döviz ile kritik bir sektör.



Ekim 2006'dan bu yana en büyük düşüşün yaşandığı turist sayısında, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda daha sert düşüşlerin görülmesi bekleniyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, yılın ilk üç ayında ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 10.3 azalışla 4.06 milyon kişi oldu.



 








Etiketler: Turizmde  10  Yılın  En  Sert  Düşüşü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER