

2016 turizm sektörü için zor başladı. Rusya ile uçak krizi, terör saldırıları ile turist sayısı Mart'ta 10 yılın en düşük seviyesine indi. Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 59 azaldı. Güvenlik endişeleri de Avrupalı turisti etkiledi. Asıl etkinin ise sezon açılışı ile birlikte Nisan ve sonraki aylarda görüleceği belirtiliyor. Turizm istihdam ve sağladığı döviz ile kritik bir sektör.







Ekim 2006'dan bu yana en büyük düşüşün yaşandığı turist sayısında, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda daha sert düşüşlerin görülmesi bekleniyor.







Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, yılın ilk üç ayında ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 10.3 azalışla 4.06 milyon kişi oldu.







