Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Turizm Sektöründe İstihdam Yüzde 50 Artırılacak

TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM YÜZDE 50 ARTIRILACAK

Hükümet, turizm sektörüne yönelik bir dizi kararı hayata geçirmek için kolları sıvadı. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, 5 yıllık dönemde turizm sektöründe istihdamı yüzde 50 artıracaklarını belirtti.

Tarih : 11 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Turizm Sektöründe İstihdam Yüzde 50 Artırılacak(9/10)5

Hükümet, turizm sektörüne yönelik bir dizi stratejik kararı hayata geçirmek için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, beş yıllık dönemde turizm sektöründe istihdamı yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirterek, "250 bin turizm çalışanının meslek içi eğitimden geçirmek, 300 bin de iş gücümüzü meslek yetiştirme kurslarında eğitmek" dedi.

1 MİLYON İSTİHDAM YARATILACAK

Hükümet, turizm sektöründe istihdamı yüzde 80 artırma kararı alırken, 2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye işgücü yetiştirme eğitimi verilecek. Bu dönemde 1 milyon istihdam yaratan turizm sektöründe çalışan sayısı ikiye katlanacak. Turizm ve otelcilik bölümlerinden mezun olanlar için Avrupa mesleki yeterlilik çerçevesine uygun olarak meslek standartları ve yeterliliklere uyumlu eğitim verilecek. Alınan diplomanın yeterlilik belgesi olarak geçerliliğinin olması sağlanacak.

KALKINMA AJANSLARIDA DEVREDE

Turizm sektöründe insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kalkınma ajansları da katkı sunacak. Geçen yıl, sektöre istihdam edilen işçilere yönelik 260 milyon lira ücret ve prim desteği verilirken, 14.5 milyon lira tutarında uygulamalı eğitim süreci gerçekleştirildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Turizm  Sektöründe  İstihdam  Yüzde  50  Artırılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER