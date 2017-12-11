Hükümet, turizm sektörüne yönelik bir dizi stratejik kararı hayata geçirmek için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, beş yıllık dönemde turizm sektöründe istihdamı yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirterek, "250 bin turizm çalışanının meslek içi eğitimden geçirmek, 300 bin de iş gücümüzü meslek yetiştirme kurslarında eğitmek" dedi.

1 MİLYON İSTİHDAM YARATILACAK

Hükümet, turizm sektöründe istihdamı yüzde 80 artırma kararı alırken, 2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye işgücü yetiştirme eğitimi verilecek. Bu dönemde 1 milyon istihdam yaratan turizm sektöründe çalışan sayısı ikiye katlanacak. Turizm ve otelcilik bölümlerinden mezun olanlar için Avrupa mesleki yeterlilik çerçevesine uygun olarak meslek standartları ve yeterliliklere uyumlu eğitim verilecek. Alınan diplomanın yeterlilik belgesi olarak geçerliliğinin olması sağlanacak.

KALKINMA AJANSLARIDA DEVREDE

Turizm sektöründe insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kalkınma ajansları da katkı sunacak. Geçen yıl, sektöre istihdam edilen işçilere yönelik 260 milyon lira ücret ve prim desteği verilirken, 14.5 milyon lira tutarında uygulamalı eğitim süreci gerçekleştirildi

Kaynak: haberinburada