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turizm polisi dünyanın gündeminde!

TURİZM POLİSİ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz günlerde kurulan Turizm Şube Müdürlüğü dünyanın da gündeminde…

Tarih : 01 Haziran 2017, 12:10
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz günlerde kurulan Turizm Şube Müdürlüğü dünyanın da gündeminde… Çin'in dünyaca ünlü televizyon kanalı CCTV, İstanbul'a gelerek Turizm Polisi ile ilgili çekim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da makamında kanala röportaj verdi.



Milyarlarca izleyicisi olan Çin Devlet Televizyonu CCTV, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz günlerde kurulan Turizm Şube Müdürlüğü'nü dünyaya tanıttı.



 



kaynak:sabah








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