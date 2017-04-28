

Turizm geliri 2017 yılı birinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,1 azaldı.







Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2017 yılı birinci çeyrek Ocak-Mart dönemi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,1 azalarak 3 milyar 369 milyon 753 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.







Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 103 milyon 695 bin dolarını kişisel harcamalar, 266 milyon 58 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 696 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 637 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 880 dolar oldu.







Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 azaldı







kaynak:haberler