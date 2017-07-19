Dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'nda parmak arası terlikle yürüyüş yaptığı sırada ayağı kayarak düşen ve başını kayalıklara çarpan 25 yaşındaki gencin bilinci 30 dakika kapalı kaldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda parmak arası terlikle yürüyüş yaparken ayağı kayan ve başını kayaya çarpan 25 yaşındaki Kadir Turgut, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından kurtarıldı. Turgut'un yaklaşık 30 dakika kapalı kalan bilinci sedyeyle kanyondan çıkarılırken açıldı.

KAYALIKLARA TIRMANIRKEN AYAĞI KAYDI

Olay, Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kütahya'dan Fethiye'ye tatil için gelen Kadir Turgut, uyarı levhalarına rağmen 18 kilometre derinliğindeki Saklıkent Kanyonu'nda parmak arası terlikle yürüyüşe çıktı. Kanyonda 1200 metre ilerleyen Turgut, setler halinde yükselen kayalara tırmandığı sırada ayağı kaydı. Düşen tatilci, başının arka kısmını kaya parçasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Turgut'un bilinci kapandı. Diğer tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

20 DAKİKA SEDYEDE TAŞINDI

Kanyon içinde arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Kanyona giren kurtarma ekibi, yürüyerek yerde hareketsiz yatan Turgut'a ulaştı. İlk müdahalenin ardından sedyeye alınan Turgut, 20 dakika sedyede taşınarak kanyondan çıkarıldı. Ambulansa alınırken bilinci açılan Turgut, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİLİNCİ KAPALIYDI

Kaza sırasında kanyonda bulunan ve UMKE ekibi ile birlikte Turgut'a ilk müdahaleyi yapan UMKE gönüllüsü Yasin Babacan, Turgut'a ulaştıklarında bilincinin kapalı olduğunu söyledi. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeye aldıkları yaralıyı kanyondan çıkardıklarını anlatan Babacan, "Başında 1.5 santimetrelik yara vardı ve bilinci kapalıydı. Solunumu ve dolaşımı iyiydi. İlk müdahalesini yapıp kanyondan çıkardık. Daha sonra bilinci açıldı. Gerekli tetkiklerin yapılması için hastaneye sevk ettik" dedi.

UMKE Fethiye görevlisi Mustafa Eren ise yaralıya kanyonda bulunan 2 UMKE görevlisinin müdahalesinin ardından ulaştıklarını kaydetti. Yaralıyı sedyede taşıyarak kanyondan çıkardıklarını anlatan Eren, taşıma işlemine kanyondaki tatilcilerinden yardım ettiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada