Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, turizmin konaklama, tur operatörlüğü ve ulaşım olarak 3 sacayağı üzerine kurulu olduğunu belirterek, ilçede konaklama ve tur operatörlüğünün bulunduğunu, ulaşım eksiğinin tamamlanmasıyla dünya çapında iddialı bir merkezin yaratılacağını ifade etti.

"SADECE TURİZMCİLER DEĞİL, ESNAF DA KAZANACAK"

Havalimanı projesiyle sadece turizmcilerin değil, esnafın da kazanacağını vurgulayan İşler, "Karayoluyla İzmir'i İstanbul'a bağlama çalışmaları halen devam etmekte. Bu proje ise Çeşme'yi sadece Türkiye'ye değil, dünyaya bağlayacak." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan havalimanı sayesinde ilçeye kışın bile turist geldiğine işaret eden İşler, Çeşme'nin ise Bodrum'dan kış turizmi anlamında daha avantajlı olduğunu ve projeyle sezonu 3 aya değil, 1 yıla yaymak istediklerini aktardı.

İLÇEYE ÖZEL STRATEJİK PLAN

İşler, Çeşme'nin en kıymetli tarafının doğası olduğunun altını çizerek, turizmci olarak doğayı pazarladıklarını ve gelir elde ettiklerini ifade etti.

Havalimanı projesi sonrası yatırımların artacağını tahmin ettiklerini belirten İşler, doğanın korunması adına Çeşme'nin özel bir bölge olarak ele alınması ve ilçeye özel stratejik plan yapılması gerektiğini vurguladı.

Havalimanı projesine bazı kesimlerin karşı çıktığına değinen İşler, şöyle konuştu:

"Çeşme otobanı yapılırken de bazı kesimler bu yatırımın gereksiz olduğunu söylediler. Bunun müsriflik olduğunu iddia etmişlerdi. Bugün gelinen noktada otobanın bile yetmediğini görüyoruz. Çeşme'nin müthiş bir çekim gücü var. 12 ay sürdürülebilir turizm yapılacak bir yer. Havalimanı Çeşme için bir ihtiyaç."

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ÖRNEĞİ

Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel de Çeşme'nin karşısında bulunan Sakız Adası'nda havalimanı olduğunu anımsatarak, Çeşme'ye de böyle bir projenin gerekli olduğunu söyledi.

Günden güne ilerleyen turizmde Adnan Menderes Havalimanı'na alternatif olabilecek, özellikle charter uçuşların ve özel uçakların inebileceği havalimanının ilçe için önemine değinen Öncel, "Şu anda ihtiyaç yok gibi gözükebilir ancak Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken 'Burası neden yapıldı?' diyenler oldu. Şimdi ise bir pist daha yapılması talep ediliyor. Çeşme'yi dünya markası yapacaksak havalimanı olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

Geleceğe dönük planlar yapılması gerektiğini kaydeden Öncel, ilçeye gelen yabancı turist sayısında havalimanının aktif olmasıyla bir artış beklediklerini belirtti.

"TURİZM SEZONU 12 AY OLACAK"

İhale sürecinin ardından havalimanını ilçeye kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminali Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'da ilk 3'te. Ancak bizim beklentilerimiz çok daha fazla. Bu havalimanıyla Çeşme'yi uluslararası bir alana kaydırmış olacağız. Çeşme'de turizm sezonu maalesef sadece yaz aylarında. Bu yatırımla beraber ilçedeki turizm sezonu 12 aya çıkacak. Havalimanı ilk etapta turizm amaçlı olarak planlanıyor. Bu yatırım gerçekleştiği zaman bunun işleyişini hep birlikte göreceğiz. Çeşme, rakipleri arasında artı değer kazanacak."

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: haberinburada