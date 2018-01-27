2017 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler toplamda 1,4 milyar liralık alışveriş yaptı. 2017'nin en yüksek alışverişi ise Kuveytli bir turistin aldığı 574 bin TL'lik saat oldu.

Türkiye'deki tax free alışverişlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, 2017 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin toplamda 1,4 milyar liralık alışveriş yaptığını belirtti.

75 MİLYON LİRA KDV İADESİ

Yabancı ziyaretçilerin söz konusu alışverişin 716 milyon liralık kısmı için vergiden muaf (tax free) işlemlerini tamamlayarak toplam 75 milyon lira KDV iadesi aldığını ifade eden Şeyhun, "2017 senesinde yabancı ziyaretçilerin yaptıkları alışveriş 2016'ya göre yüzde 32 büyüme gösterdi. İşlem adetleri geçen sene ile aynı kaldı, ancak alışveriş başına averaj harcama, hem geçen seneye göre döviz kurlarındaki artıştan hem de enflasyon sebebi ile yüzde 31 yükseldi." diye konuştu.

KATARLILAR ORTALAMA 4 BİN 312 LİRA HARCADI

Şeyhun, yapılan alışverişlerin yüzde 45'lik kısmının Orta Doğu ülkelerinden geldiğini belirterek, "Bu yüzde 45'lik pay da genel ortalama ile aynı paralelde, yüzde 32 büyüme gösterdi. Şüphesiz ki uçak krizi sebebiyle ciddi düşüş gösteren Rusların tekrar ciddi şekilde (toplam tax free satış) yüzde 148 büyüyerek toparlanması ve özellikle Çinli ziyaretçilerin göstermiş olduğu yüzde 208'lik (toplam tax free satış büyümesi) artış çok önemli. Umuyoruz ki bu durum 2018'de de devam eder." şeklinde konuştu.

Katarlıların 4 bin 312 TL'lik alışveriş başına averaj harcamasıyla başı çektiğini vurgulayan Şeyhun, Katarlıların alışveriş başına harcamasının 2016'ya göre yüzde 52 artış gösterdiğini söyledi.

Şeyhun, geçen yıl gurbetçilerin toplam tax free satış büyümesinde yüzde 25 azalmanın görüldüğünü, ancak onlarda da alışveriş başına averaj harcamanın yüzde 31 arttığını kaydetti.

EN YÜKSEK ALIŞVERİŞ: 574 BİN TL'LİK SAAT

Şeyhun, 2017 yılının en yüksek işleminin Kuveytli bir turistin lüks bir mağazadan aldığı 574 bin TL'lik saat olduğunu söyledi.

Yüzde 32'lik genel büyümede lüks perakendenin etkisinin çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Şeyhun, "Lüks perakende 2017 yılında ciddi bir artış gösterdi. Lüks perakende 2016 yılında toplamdan yüzde 49 pay almıştı, ancak 2017'de toplamdan payı yüzde 57 çıktı. Sadece lüks perakende satışlarındaki büyümeye bakarsak 2017'de yüzde 51 artış gösterdiğini ve diğer bölümün artış oranının yüzde 13'de kaldığını görebiliriz." dedi.

Kaynak: haberinburada