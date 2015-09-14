TURİSTLERİ TERÖRİST SANIP ATEŞ AÇTILAR: 12 ÖLÜ
Mısır güvenlik güçlerinin turistlerin bulunduğu araçlara terörist sanarak yanlışlıkla açtığı ateş sonucu 12 kişi öldü.
Mısır güvenlik güçlerinin, Batı Sahra'da Meksikalı ve Mısırlı turistlerin bulunduğu araçlara terörist sanarak yanlışlıkla açtığı ateş sonucu 12 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Sahra Vahat Bölgesi'nde 4 cipe güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda 12 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
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