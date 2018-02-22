TURİSTLERİ TAŞIYAN FERİBOTTA PATLAMA OLDU, YOLCULAR DENİZE SAVRULDU
Meksika'da iskelede bağlı duran feribotta patlama yaşandı. Şiddetli patlamanın etkisiyle yolcular denize ve iskeleye savruldu.
Meksika'da meydana gelen kazada, iskeleye yanaşık duran feribotta patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 25 kişi, denize ve iskeleye savruldu. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarınca böyle kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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