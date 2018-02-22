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Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu

Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu

TURİSTLERİ TAŞIYAN FERİBOTTA PATLAMA OLDU, YOLCULAR DENİZE SAVRULDU

Meksika'da iskelede bağlı duran feribotta patlama yaşandı. Şiddetli patlamanın etkisiyle yolcular denize ve iskeleye savruldu.

Tarih : 22 Şubat 2018, 14:30
Puan Ver : Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu(8/10)4

Meksika'da meydana gelen kazada, iskeleye yanaşık duran feribotta patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 25 kişi, denize ve iskeleye savruldu. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarınca böyle kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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