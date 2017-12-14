Turist getiren seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya Konya Havalimanı da eklendi.

Bakanlar Kurulunun turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, turist getiren seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya Konya Havalimanı da eklendi.

6 BİN DOLAR DESTEK SAĞLANACAK

Daha önce alınan kararda adı geçen havalimanlarının yanı sıra Konya Havalimanı'na da tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde turist getiren A Grubu seyahat acentelerine turistik uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanacak.

HAVALİMANI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla geçen sene belirli süreler için verilen destek kapsamında daha önce 6 havalimanı yer alırken, 2017'de tüm yıla yayılan uygulamadan yapılan son düzenlemeyle bu sayı 15'e yükseldi.

Kaynak: haberinburada